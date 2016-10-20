حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو مصير جثثها

توصلت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس بصور حصرية للطالبة المقتولة ''صابرين'' لحظة سقوطها من شرفة منزل صديقها الذي رماها يوم الأحد بإقامة المسيرة الواقعة بشارع الشفشاوني عين السبع بالدار البيضاء.

شوف تيفي:



توصلت "شوف تيفي" اليوم الخميس بصور حصرية للطالبة المقتولة "صابرين" لحظة سقوطها من شرفة منزل صديقها الذي رماها يوم الأحد بإقامة المسيرة الواقعة بشارع الشفشاوني عين السبع بالدار البيضاء.



وتظهر الصور، سقوط الطالبة في مشهد مؤثر وصادم، مدرجة في دمائها قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلتها جثة هامدة إلى مستودع الأموات بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.



و قد جرى تشييع جثمان الطالبة بقبرة الغفران بالدار البيضاء يوم الإثنين بحضور عائلتها على أساس أنها انتحرت في رواية أولى روجها أصدقاؤها المتورطين في قتلها، في انتظار استكمال التحقيقات ليتم تشريح جثة الطالبة بعد أمر من الوكيل العام للملك.





