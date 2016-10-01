عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل

علمت ''شوف تيفي'' أن الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته ''صابرين'' يمثل اليوم الخميس أمام وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الطالب مهدي المتورط في قتل صديقته "صابرين" يمثل اليوم الخميس أمام وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقالت مصادرنا إنه تم استدعاء طالبة أخرى كانت في حالة سراح مؤقت، للمثول أمام النيابة العامة، كانت حاضرة لحظة وقوع الجريمة البشعة التي هزت الدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

في حين تضيف مصادرنا سيجري تقديم الموقوفين الآخرين بتهم التستر على الجريمة وعدم التبليغ.