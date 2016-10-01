مثير.. فتح قبر سيدة بعد سماع صوت داخله

نفى مصدر أردني مسؤول أن تكون المرأة التي توفيت الخميس الماضي على قيد الحياة، مبينا أنه تم فتح قبرها والتأكد من وفاتها.

شوف تيفي: وكالات

نفى مصدر أردني مسؤول أن تكون المرأة التي توفيت الخميس الماضي على قيد الحياة، مبينا أنه تم فتح قبرها والتأكد من وفاتها.

وكان أقارب امرأة توفيت الخميس الماضي ودفنت الجمعة سمعوا ، صوتا داخل القبر، وطلبوا من الدفاع المدني والأجهزة الأمنية فتح القبر للتأكد من أنها ما تزال على قيد الحياة أم لا.

وتم فتح القبر في مقبرة "الصقلاوي" بالقرب من مستشفى الرمثا الحكومي بحضور الأجهزة الأمنية والطبيب الشرعي وأقارب المرأة وعدد كبير من المواطنين.

وبعد التأكد من وفاتها، أعيد دفن جثمانها مرة ثانية.