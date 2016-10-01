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فيدرالية اليسار ترفض ''إتصال'' بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 11:42 فيدرالية اليسار ترفض إتصال بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك
فيدرالية اليسار ترفض ''إتصال'' بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة
ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن قيادات فيدرالية اليسار إتفقوا بعد مشاورات بينهم على رفض تلبية رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لعقد لقاء للتشاور والتباحث حول تشكيل الحومة المقبلة.

شوف تيفي

ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن قيادات فيدرالية اليسار إتفقوا بعد مشاورات بينهم على رفض تلبية رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لعقد لقاء للتشاور والتباحث حول تشكيل الحومة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن المسؤولين التنظيميين للأحزاب الثلاثة المكونة لفيدرالية اليسار، أجمعوا على رفض الإتصال الهاتفي الذي تلقوه بهدف عقد لقاء أولي وتشاوري حول تشكيل الحكومة من طرف عبد الإله بن كيران، حيث برر قيادي بارز رفض المبادرة، نظرا لقناعات الفيدرالية سياسيا، وموقفها الذي عبرت عنه سابقا بكونها ستكون في المعارضة.

وأوضحت ذات المصادر، أن فيدرالية اليسار ستعلن عن موقفها بشكل رسمي، حيث ستكشف أن دعوة بن كيران قد قوبلت بالرفض، حيث أن الفيدرالية صرحت بموقفها سواء من حزب العدالة والتنمية أو الأصالة والمعاصرة، بعدم التحالف مع أي منهما لتشكيل الحكومة.

وكشفت ذات المصادر أن قيادة الفيدرالية، تتخوف من تضرر صورتها أمام قواعد الحزب والناخبين، خاصة وأن نبيلة منيب أعلنت موقف الفيدرالية مرارا أثناء تأطيرها للمهرجانات الإنتخابية الأخيرة.

 

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فيدرالية اليسار ترفض إتصال بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة

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