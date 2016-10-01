 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم وبالفيديو..العثور على سحر خطير داخل مقبرة بالناظور | مجتمع

صادم وبالفيديو..العثور على سحر خطير داخل مقبرة بالناظور

حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو مصير جثثها | حوادث و حقوق

حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو

هذا ما قالته الصحافة عن جولة الملك محمد السادس الافريقية | صحافة

هذا ما قالته الصحافة عن جولة الملك محمد السادس الافريقية

عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل

مثير.. فتح قبر سيدة بعد سماع صوت داخله | حوادث و حقوق

مثير.. فتح قبر سيدة بعد سماع صوت داخله

فيدرالية اليسار ترفض إتصال بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

فيدرالية اليسار ترفض ''إتصال'' بن كيران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة

تفاصيل حصرية و مثيرة حول أسباب انتحار تلميذ في المدينة القديمة بالدار البيضاء و الأم من جديد أمام قاضي التحقيق | حوادث و حقوق

تفاصيل حصرية و مثيرة حول أسباب انتحار تلميذ في المدينة القديمة بالدار البيضاء و الأم من جديد أمام

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نجوم هوليود يصطفون إلى جانب كلينتون | دولي

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نجوم هوليود يصطفون إلى جانب كلينتون

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة | بوليتيك

شوفو كيفاش كان الملك محمد السادس كيلعب الكرة..صورة نادرة

هنا يكمن سر قوة الملك

تفاصيل حصرية و مثيرة حول أسباب انتحار تلميذ في المدينة القديمة بالدار البيضاء و الأم من جديد أمام قاضي التحقيق
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 11:36 تفاصيل حصرية و مثيرة حول أسباب انتحار تلميذ في المدينة القديمة بالدار البيضاء و الأم من جديد أمام قاضي التحقيق | حوادث و حقوق
تفاصيل حصرية و مثيرة حول أسباب انتحار تلميذ في المدينة القديمة بالدار البيضاء و الأم من جديد أمام قاضي التحقيق
استدعت الفرقة الولائية بالدار البيضاء من جديد أم الطفل الذي وضع حدا لحياته شنقا يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء بحي درب الديك بالمدينة القديمة للتحقيق معها رفقة سائق سيارة الأجرة بعدما نقلت طفلها

شوف تيفي:

استدعت الفرقة الولائية بالدار البيضاء من جديد أم الطفل الذي وضع حدا لحياته شنقا يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء بحي درب الديك بالمدينة القديمة للتحقيق معها رفقة سائق سيارة الأجرة بعدما نقلت طفلها على متن "طاكسي صغير" إلى المستشفى بعد العثور عليه مشنوقا بواسطة حبل.

و في كشفه عن تفاصيل الحادث، أكد سراج الدين موسى رئيس جمعية أولاد المدينة القديمة في تصريح لـ "شوف تيفي" أن الطفل الذي انتحر البارحة بدرب الديك في المدينة القديمة بالدار البيضاء يدرس بمدرسة وادي المخازن، و يتابع دراسته في القسم السادس ابتدائي، مما يسائل المصالح الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية حول ظاهرة انتحار أطفال المدارس.

وأضاف سراج الدين بأن والدة الطفل تشتغل مع ممول للحفلات بأجرة هزيلة، ويعيش التلميذ "11 سنة" رفقة أخته "15 سنة" وأمه في غرفة واحدة، كما يعاني الطفل المنتحر من اليتم بعد وفاة والده.
وأكد ذات المصدر، أن أم التلميذ اصطحبت ابنتها إلى المدرسة وتركت طفلها يلعب رفقة أولاد الدرب، لتتفاجأ بعد قدومها بأن إبنها يتدلى من سقف البيت بواسطة حبل، حيث عملت على قطع الحبل ونقله بواسطة سيارة أجرة صغيرة إلى المستشفى، نظرا لتأخر سيارة الإسعاف.

ولم يستبعد سراج الدين أن يكون الوضع الاجتماعي سببا في وضع الطفل حدا لحياته، خاصة أنه يعيش ظروفا اجتماعية مزرية في بيت آيل للسقوط، وفي غرفة وحيدة، حيث يقضي نصف وقته في الشارع والنصف الآخر في البيت والمدرسة مؤكدا أن المخدرات ليست سببا في الانتحار، فهو طفل هادئ ومتزن، ولم يشاهد يوما برفقة أصدقاء السوء، ولم يشهد أبناء الدرب أنه تعاطى يوما المخدرات، خاصة مخدر المعجون المنتشر بكثرة بين المتمدرسين في الدار البيضاء.
ومن المنتظر أن يفرج التحقيق عن المعطيات الأولية حول أسباب الوفاة في الساعات القليلة القادمة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب انتحار طفل المدينة القديمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو مصير جثثها | حوادث و حقوق

حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو مصير جثثها

عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل

مثير.. فتح قبر سيدة بعد سماع صوت داخله | حوادث و حقوق

مثير.. فتح قبر سيدة بعد سماع صوت داخله

إيقاف شخص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات بعين السبع-البيضاء | حوادث و حقوق

إيقاف شخص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات بعين السبع-البيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوهة جديدة للضحى من قلب الدار البيضاء..قنوات الصرف الصحي تهدد حياة الساكنة .. بْغينا الملك يدخل بعدما راسلنا الضحى و تخلاو علينا | بــووز
منذ 12 دقيقة

''شوهة'' جديدة للضحى من قلب الدار البيضاء..قنوات الصرف الصحي تهدد حياة الساكنة .. بْغينا الملك يدخل بعدما راسلنا الضحى و تخلاو علينا

بالفيديو : بعد تكفل الوزارة بعلاجها.. شاهد فرحة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذه هي الرسالة المؤثرة التي وجهتها للمغاربة | بــووز

بالفيديو : بعد تكفل الوزارة بعلاجها.. شاهد فرحة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذه هي الرسالة المؤثرة التي وجهتها للمغاربة

هل تعلم | لماذا حرم الله نتف الحواجب| سبحان الله | زووم

هل تعلم | لماذا حرم الله نتف الحواجب| سبحان الله

بالفيديو.. مذيع بMBC يحلق شعره على الهواء مباشرة بنفسه متضامنا مع المصابات بسرطان الثدي‎ | زووم

بالفيديو.. مذيع بMBC يحلق شعره على الهواء مباشرة بنفسه متضامنا مع المصابات بسرطان الثدي‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم وبالفيديو..العثور على سحر خطير داخل مقبرة بالناظور | مجتمع
منذ 10 دقائق

صادم وبالفيديو..العثور على سحر خطير داخل مقبرة بالناظور

حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو مصير جثثها | حوادث و حقوق

حصري..شاهد أول صور للطالبة صابرين لحظة رميها من الطابق الرابع بعدما قتلها صديقها مهدي..و هذا هو

هذا ما قالته الصحافة عن جولة الملك محمد السادس الافريقية | صحافة

هذا ما قالته الصحافة عن جولة الملك محمد السادس الافريقية

عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل: قاتل الطالبة صابرين أمام وكيل العام للملك بتهمة القتل..و هذه التفاصيل

﻿ ﻿
أمس 16:06 GMT

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.