تفاصيل حصرية و مثيرة حول أسباب انتحار تلميذ في المدينة القديمة بالدار البيضاء و الأم من جديد أمام قاضي التحقيق

استدعت الفرقة الولائية بالدار البيضاء من جديد أم الطفل الذي وضع حدا لحياته شنقا يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء بحي درب الديك بالمدينة القديمة للتحقيق معها رفقة سائق سيارة الأجرة بعدما نقلت طفلها

شوف تيفي:



استدعت الفرقة الولائية بالدار البيضاء من جديد أم الطفل الذي وضع حدا لحياته شنقا يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء بحي درب الديك بالمدينة القديمة للتحقيق معها رفقة سائق سيارة الأجرة بعدما نقلت طفلها على متن "طاكسي صغير" إلى المستشفى بعد العثور عليه مشنوقا بواسطة حبل.



و في كشفه عن تفاصيل الحادث، أكد سراج الدين موسى رئيس جمعية أولاد المدينة القديمة في تصريح لـ "شوف تيفي" أن الطفل الذي انتحر البارحة بدرب الديك في المدينة القديمة بالدار البيضاء يدرس بمدرسة وادي المخازن، و يتابع دراسته في القسم السادس ابتدائي، مما يسائل المصالح الاجتماعية بوزارة التربية الوطنية حول ظاهرة انتحار أطفال المدارس.



وأضاف سراج الدين بأن والدة الطفل تشتغل مع ممول للحفلات بأجرة هزيلة، ويعيش التلميذ "11 سنة" رفقة أخته "15 سنة" وأمه في غرفة واحدة، كما يعاني الطفل المنتحر من اليتم بعد وفاة والده.

وأكد ذات المصدر، أن أم التلميذ اصطحبت ابنتها إلى المدرسة وتركت طفلها يلعب رفقة أولاد الدرب، لتتفاجأ بعد قدومها بأن إبنها يتدلى من سقف البيت بواسطة حبل، حيث عملت على قطع الحبل ونقله بواسطة سيارة أجرة صغيرة إلى المستشفى، نظرا لتأخر سيارة الإسعاف.



ولم يستبعد سراج الدين أن يكون الوضع الاجتماعي سببا في وضع الطفل حدا لحياته، خاصة أنه يعيش ظروفا اجتماعية مزرية في بيت آيل للسقوط، وفي غرفة وحيدة، حيث يقضي نصف وقته في الشارع والنصف الآخر في البيت والمدرسة مؤكدا أن المخدرات ليست سببا في الانتحار، فهو طفل هادئ ومتزن، ولم يشاهد يوما برفقة أصدقاء السوء، ولم يشهد أبناء الدرب أنه تعاطى يوما المخدرات، خاصة مخدر المعجون المنتشر بكثرة بين المتمدرسين في الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يفرج التحقيق عن المعطيات الأولية حول أسباب الوفاة في الساعات القليلة القادمة.



