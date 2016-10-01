مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نجوم هوليود يصطفون إلى جانب كلينتون

يبدو أن حظوظ دونالد ترامب أصبحت ضئيلة خصوصا بعد المناظرة الأخيرة التي واجه فيها غريمته هيلاري كلينتون، لكن ضربة نجوم هوليود قد ترجح الكفة لصالح الأخيرة التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة خصوصا بعد أن

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يبدو أن حظوظ دونالد ترامب أصبحت ضئيلة خصوصا بعد المناظرة الأخيرة التي واجه فيها غريمته هيلاري كلينتون، لكن ضربة نجوم هوليود قد ترجح الكفة لصالح الأخيرة التي أصبحت تحظى بشعبية كبيرة خصوصا بعد أن تطوع نجوم السينما العالمية لجمع التبرعات لحملة كلينتون في برودواي يوم الاثنين الماضي عبر بيع تذاكر حفل على الهواء، حيث بلغ سعر التذكرة منها عشرة آلاف دولار وجرى بث الحفل على الهواء.

ومع اشتداد حدة السباق إلى البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة لانتخابات الرئاسة الأمريكية أعلن المخرج المثير للجدل مايكل مور المشهور بأعماله الوثائقية التي تحمل رسالة لاذعة عن إصداره لفيلم مناهض للمرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي بدأ عرضه مساء أمس الأربعاء بالمدن الكبرى الأمريكية وذلك من أجل دعم الديمقراطية هيلاري كلينتون التي استطاعت أن تكسب تعاطف الكثيرين.

وحسب مصادر إعلامية أمريكية فالمخرج مايكل مور هو من اليساريين الذي يكنون الكره لدونالد ترامب، مما جعل الكثيرين من نجوم السينما الأمريكية يدعمون المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون التي اشتغلت آخر مرة كوزيرة للخارجية الأمريكية.