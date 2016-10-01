العثور على جثث خمسة مهاجرين في المتوسط وإغاثة 300 شخص

أعلن خفر السواحل الايطاليون العثور على جثث خمسة مهاجرين، اليوم الخميس، في وسط البحر المتوسط، خلال خمس عمليات إغاثة سمحت بانقاذ 300 شخص.

شوف تيفي:وكالات



أعلن خفر السواحل الايطاليون العثور على جثث خمسة مهاجرين، اليوم الخميس، في وسط البحر المتوسط، خلال خمس عمليات إغاثة سمحت بانقاذ 300 شخص.

وقال خفر السواحل في بيان "كان المهاجرون في زورقين مطاطيين وثلاثة زوارق صغيرة".

وقامت ثلاث وحدات من خفر السواحل باغاثة من كانوا في الزوارق الثلاثة، خصوصا ليلة الاربعاء، في مياه جزر بانتيليريا ولامبيونيه ولامبيدوزا.

واوضح خفر السواحل أن المهاجرين الذين كانوا يستقلون الزورقين المطاطين تلقوا مساعدة وحدة من منظمة "لايف بوت" غير الحكومية انقذت 130 شخصا وزورق تابع للبحرية الايرلندية انقذ 118 شخصا وانتشل خمس جثث.

ونسق العمليات المركز العملاني لخفر السواحل في روما ووزارة النقل الايطالية.