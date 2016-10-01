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التجاري وفا بنك تشتري كوجيبنك الرواندي
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 09:14 التجاري وفا بنك تشتري كوجيبنك الرواندي | اقتصاد
التجاري وفا بنك تشتري كوجيبنك الرواندي
كشف موقع ''رويترز'' أمس الأربعاء أن التجاري وفا بنك اشترى كوجي بنك الذي يعتبر ثالث أكبر مصرف في رواندا من حيث الأصول التي بلغت 167.5 مليار فرنك رواندي (226 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث من 2015 وفقا للبنك.

شوف تيفي

كشف موقع "رويترز" أمس الأربعاء أن التجاري وفا بنك اشترى كوجي بنك الذي يعتبر ثالث أكبر مصرف في رواندا من حيث الأصول التي بلغت 167.5 مليار فرنك رواندي (226 مليون دولار) بنهاية الربع الثالث من 2015 وفقا للبنك.

وذكر نفس المصدر أن التجاري وفا بنك اشترى حصة في كوجي بنك الرواندي بلغت 75 في المائة بما قدره 41 مليون دولار.

جدير بالذكر أن التجاري وفا بنك يتوفر على فروع كثيرة في مختلف بلدان افريقيا، منها تونس والسينغال ومالي ودول أخرى.

 

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التجاري وفا بنك تشتري كوجيبنك الرواندي

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