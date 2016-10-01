بالفيديو | شاب يصور نفسه وهو يقفز من بناية عالية.. في مقطع مثير حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة في 5 أيام !

بالفيديو | شاب يصور نفسه وهو يقفز من بناية عالية.. في مقطع مثير حصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة في 5 أيام !