مثير..شاهد فيديو جريمة قتل أمير سعودي لصديقه والتي أعدم بسببها

مباشرة بعد إعدامه أمس الأربعاء، تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لجريمة القتل التي ارتكبها الأمير السعودي ترکي بن سعود بن ترکي وأدت إلى الحكم عليه بالإعدام.

"شوف تيفي"



مباشرة بعد إعدامه أمس الأربعاء، تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لجريمة القتل التي ارتكبها الأمير السعودي ترکي بن سعود بن ترکي وأدت إلى الحكم عليه بالإعدام.

ويُظهرهذا الفيديو الأمير السعودي وهو يطلق النار من سلاح رشاش بطريقة عشوائية وسط هلع الناس بأحد شوارع مدنية الرياض.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أصدرت أمس الثلاثاء بيانا ، كشفت من خلاله بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد الأمراء السعوديين لارتكابه جريمة قتل بشعة.

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