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مربية أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتحرج الممثلة الأمريكية بذكريات من طفولتها
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 07:44 مربية أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتحرج الممثلة الأمريكية بذكريات من طفولتها | ثقافة و فنون
مربية أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتحرج الممثلة الأمريكية بذكريات من طفولتها
خرجت كريسان موريل مربية الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والتي اعتنت بجولي خلال سنوات طفولتها الأولى « خرجت »عن صمتها بعد انفصال الممثلة عن براد بيت داعية منها إنهاء حربها مع زوجها، والتوقف عن

 شوف تيفي 

 خرجت كريسان موريل مربية الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والتي اعتنت بجولي خلال سنوات طفولتها الأولى « خرجت »عن صمتها بعد انفصال الممثلة عن براد بيت داعية منها إنهاء حربها مع زوجها، والتوقف عن استخدام أطفالها كسلاح ضده، تماما مثلما فعلت والدة آنجلينا عندما كانت طفلة.

 وبهذا الخصوص وجهت المربية رسالة للممثلة تترجاها بأن لا تبعد براد بيت عن أبنائه بالإضافة إلى عدم تشويه صورة زوجها كما فعلت والدتها في السابق مع والدها.
 وأكدت أن هناك أوجه تشابهٍ مذهلة بين ما يحدث الآن والطفولة المضطربة التي عاشتها النجمة عندما أبعدت والدتها والدها عن تربيتها الشيئ الذي انعكس سلبا على حياة أنجلينا جولي وشقيقها.

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مربية أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتحرج الممثلة الأمريكية براد بيت

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