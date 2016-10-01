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عودة ثلاثة مقاتلين مغاربة من سوريا بعد انضمامهم لتنظيم الدولة الاسلامية
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 03:45 عودة ثلاثة مقاتلين مغاربة من سوريا بعد انضمامهم لتنظيم الدولة الاسلامية | مجتمع
عودة ثلاثة مقاتلين مغاربة من سوريا بعد انضمامهم لتنظيم الدولة الاسلامية
أعلن عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الأربعاء عن عودة 3 مقاتلين مغاربة من تنظيم الدولة الإسلامية « داعش »لأرض الوطن ليرتفع بذلك عدد المقاتلين المغاربة العائدين ل198

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أعلن عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية اليوم الأربعاء عن عودة 3 مقاتلين مغاربة من تنظيم الدولة الإسلامية « داعش »لأرض الوطن ليرتفع بذلك عدد المقاتلين المغاربة العائدين ل198 مقاتلا.

جاء هذا الإعلان خلال تقديم عبد الحق الخيام عرضه للتجربة المغربية في التصدي للإرهاب في افتتاح المؤتمر العاشر للتضامن الذي تحتضنه مدينة الرباط بين 19 و20 من أكتوبر الجاري.

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