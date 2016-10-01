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إيقاف شخص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات بعين السبع-البيضاء
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 03:43 إيقاف شخص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات بعين السبع-البيضاء | حوادث و حقوق
إيقاف شخص من أجل الحيازة والإتجار في المخدرات بعين السبع-البيضاء
أوقفت العناصر الأمنية العاملة بمحطة القطار عين السبع-البيضاء شخص مشتبه فيه بحوزته 6 صفائح من مخدر الشيرا وهاتف نقال ومبلغ مالي قدره 1890 درهما.


شوف تيفي

أوقفت العناصر الأمنية العاملة بمحطة القطار عين السبع-البيضاء شخص مشتبه فيه بحوزته 6 صفائح من مخدر الشيرا وهاتف نقال ومبلغ مالي قدره 1890 درهما.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني , أنه أثناء التحقيق صرح المشتبه به أنه تسلم تلك المحجوزات من أحد الأشخاص الذي يجهل هويته بإحدى المدن الشمالية مقابل مبلغ مادي بغرض إعادة ترويجها بالتقسيط بالعاصمة الإقتصادية.

هذا ولازالت الأبحاث جارية من أجل تحديد هوية مزوده قصد إيقافه، كما أن البحث لازال جاريا مع الموقوف تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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حوادث وحقوق إيقاف شخص حيازة والإتجار المخدرات عين السبع البيضاء شوف تيفي

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