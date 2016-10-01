وزراء الحكومة يمتنعون المثول أمام لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد بمجلس المستشارين

كما ذكرت ''شوف تيفي'' في مقال سابق، تغيب ثلاث وزراء في حكومة تصريف الأعمال الحالية، المعنيون بالصندوق المغربي للتقاعد من المثول أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول الصندوق في

شوف تيفي



كما ذكرت "شوف تيفي" في مقال سابق، تغيب ثلاث وزراء في حكومة تصريف الأعمال الحالية، المعنيون بالصندوق المغربي للتقاعد من المثول أمام أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول الصندوق في وقت سابق.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن اللجنة وجهت الدعوة لثلاث وزراء للحضور أمام لجنة تقصي الحقائق بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، حيث كانت ستطالبهم بمدها بوثائق ومعطيات حول المعاملات المالية والإدارية بين الصندوق والوزارات المعنية.

وأفادت ذات المصادر، أن اللجنة انتظرت طويلا اليوم بإحدى القاعات بمجلس المستشارين دون أن يحضر أي وزير في الحكومة.

من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة أن الوزراء الحاليين في مرحلة تصريف الأعمال طبقا للمادة 37 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة وهو ما يمنعهم ضمنيا من المثول أمام اللجنة.

ونفى ذات المصدر، أن يكون السبب هو التخوف من المواجهة بين القيادي في حزب العدالة والتنمية الإدريسي اليازمي ضمن الوزراء السابقين المعنيين بإصلاح الصندوق من جهة و ترؤس لجنة التقصي من طرف القيادي في حزب البام عزيز بنعزوز من جهة ثانية.

هذا، وسبق للجنة مجلس المستشارين لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد أن عقدت لقاءا الإثنين خصص للإستماع للموظفين بإدارة الصندوق، فيما كانت الجلسة الثانية اليوم الأربعاء مخصصة للوزراء في الحكومة المعنيين خاصة وزير الحكامة الإدريسي اليازمي وزميله في الحكومة المنتهية ولايتها وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع ووزير المالية محمد بوسعيد الذين لم يحضروا للإجتماع.