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خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 01:12 خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق | حوادث و حقوق
خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق
ألقى شرطيان يعملان بمطار محمد الخامس الدولي اليوم الأربعاء القبض على أحد الأشخاص في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالحي الحسني بالدارالبيضاء.

شوف تيفي


ألقى شرطيان يعملان بمطار محمد الخامس الدولي اليوم الأربعاء القبض على أحد الأشخاص في حالة تلبس بمحاولة السرقة بالحي الحسني بالدارالبيضاء.
وفي تفاصيل الواقعة، تم إيقاف المعني بالأمر عندما كان متلبسا بمحاولة سرقة هاتف أحد الشرطيين الذين كانا بزي مدني تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض، ليتم إيقافه فيما لاذ صديقه بالفرار بواسطة دراجة نارية.

وأضاف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه أنه تمت مؤازرة العناصر الأمنة بدائرة ليساسفة وسيارة النجدة التابعة للهيئة الحضرية وعناصر فرقة الشرطة القضائية،حيث تبين أن الموقوف موضوع مذكرة بحث من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
و لازالت حسب ذات المصدر، الأبحاث جارية على قدم وساق لتوقيف شريكه.

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خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق

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