 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق | حوادث و حقوق

خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق

شاهد البث الحي للمناظرة الأخيرة بين هيلاري كلينتون و دونالد ترامب | دولي

شاهد البث الحي للمناظرة الأخيرة بين هيلاري كلينتون و دونالد ترامب

بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب | بوليتيك

بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب

لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب | مجتمع

لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب

سكوب.. حسن خيار يوقف برنامجا حديث الولادة ويؤجج الوضع داخل ميدي ان تيفي | ثقافة و فنون

سكوب.. حسن خيار يوقف برنامجا حديث الولادة ويؤجج الوضع داخل ميدي ان تيفي

بالفيديو محمد الوفا : الإجتماعات متواصلة مع بن كيران بعد إرتفاع ثمن العدس | بوليتيك

بالفيديو محمد الوفا : الإجتماعات متواصلة مع بن كيران بعد إرتفاع ثمن العدس

مسطرة الترشيح للإستوزار تؤجل اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة | بوليتيك

مسطرة الترشيح للإستوزار تؤجل اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة

هذا هو القاصر الذي أقدم على الإنتحار بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

هذا هو القاصر الذي أقدم على الإنتحار بالمدينة القديمة بالبيضاء

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك | بوليتيك

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك

هنا يكمن سر قوة الملك

بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 00:46 بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب | بوليتيك
بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب
صرح سعد الدين العثماني أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي إنتهى قبل قليل، تطرق لنقطتين أساسيتين وهما نتائج المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، والمجلس الوطني للحزب

شوف تيفي


صرح سعد الدين العثماني أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي إنتهى قبل قليل، تطرق لنقطتين أساسيتين وهما نتائج المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، والمجلس الوطني للحزب المزمع عقده في يوم السبت المقبل.

وتابع العثماني في تصريح خص به "شوف تيفي" أن النقطة الأولى من جدول أعمال الإجتماع خصصت للقاءات الأولية التي عقدها الأمين العام للحزب مع وفود قيادات الأحزاب السياسية والتي كانت إيجابية جدا في مجملها، حيث قدم عبد الإله بن كيران تقريرا مفصلا حول نتائج تلك المشاورات حسب تعبير العثماني.

أما فيما يخص النقطة الثانية، فهي إنعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السبت المقبل للمصادقة على مسطرة إختيار وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

وأكد العثماني أن اللقاءات مع الأحزاب ستتوقف إلى حين إنعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السبت المقبل، واللجنة المركزية لحزب الإستقلال، والمجلس الوطني للحركة الشعبية و مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، سننتظر إلى غاية إنتهاء كل الأحزاب من مواعيدها الداخلية، وتستأنف بعد ذلك المشاورات واللقاءات لتشكيل الحكومة يضيف العثماني.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العثماني المشاورات مسطرة التوقف المجلس المواعيد الأحزاب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو محمد الوفا : الإجتماعات متواصلة مع بن كيران بعد إرتفاع ثمن العدس | بوليتيك

بالفيديو محمد الوفا : الإجتماعات متواصلة مع بن كيران بعد إرتفاع ثمن العدس

مسطرة الترشيح للإستوزار تؤجل اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة | بوليتيك

مسطرة الترشيح للإستوزار تؤجل اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك | بوليتيك

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك

الملك والرئيس الرواندي يترأسان حفل التوقيع على 19 اتفاقية ثنائية | بوليتيك

الملك والرئيس الرواندي يترأسان حفل التوقيع على 19 اتفاقية ثنائية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العثماني: مشاوراتنا الأولية مع الأحزاب إيجابية و بعد مجلسنا الوطني سنحدد قرارنا الأخير | خارج البلاطو
منذ 35 دقيقة

العثماني: مشاوراتنا الأولية مع الأحزاب إيجابية و بعد مجلسنا الوطني سنحدد قرارنا الأخير

أحوال الطقس ليوم الخميس 20 أكتوبر 2016 | الطقس

أحوال الطقس ليوم الخميس 20 أكتوبر 2016

أشنو قال زهرك اليوم: 20 أكتوبر 2016 | أشنو قال زهرك اليوم

أشنو قال زهرك اليوم: 20 أكتوبر 2016

شوف الصحافة: لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الاضراب | شوف الصحافة

شوف الصحافة: لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الاضراب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

خطير.. سرقة رجل أمن تحت التهديد بالسلاح الأبيض بالبيضاء..و هكذا كان مصير السارق

شاهد البث الحي للمناظرة الأخيرة بين هيلاري كلينتون و دونالد ترامب | دولي

شاهد البث الحي للمناظرة الأخيرة بين هيلاري كلينتون و دونالد ترامب

بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب | بوليتيك

بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب

لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب | مجتمع

لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب

﻿ ﻿
أمس 16:06 GMT

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.