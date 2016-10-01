بالفيديو العثماني : المشاورات حول تشكيل الحكومة توقفت إلى حين إنتهاء المواعيد الداخلية للأحزاب

صرح سعد الدين العثماني أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي إنتهى قبل قليل، تطرق لنقطتين أساسيتين وهما نتائج المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، والمجلس الوطني للحزب

شوف تيفي



صرح سعد الدين العثماني أن إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي إنتهى قبل قليل، تطرق لنقطتين أساسيتين وهما نتائج المشاورات مع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، والمجلس الوطني للحزب المزمع عقده في يوم السبت المقبل.

وتابع العثماني في تصريح خص به "شوف تيفي" أن النقطة الأولى من جدول أعمال الإجتماع خصصت للقاءات الأولية التي عقدها الأمين العام للحزب مع وفود قيادات الأحزاب السياسية والتي كانت إيجابية جدا في مجملها، حيث قدم عبد الإله بن كيران تقريرا مفصلا حول نتائج تلك المشاورات حسب تعبير العثماني.

أما فيما يخص النقطة الثانية، فهي إنعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السبت المقبل للمصادقة على مسطرة إختيار وزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب.

وأكد العثماني أن اللقاءات مع الأحزاب ستتوقف إلى حين إنعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السبت المقبل، واللجنة المركزية لحزب الإستقلال، والمجلس الوطني للحركة الشعبية و مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، سننتظر إلى غاية إنتهاء كل الأحزاب من مواعيدها الداخلية، وتستأنف بعد ذلك المشاورات واللقاءات لتشكيل الحكومة يضيف العثماني.