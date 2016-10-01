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لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب
بتاريــخ : 20 أكتوبر 2016 / 00:13 لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب | مجتمع
لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة من العمل بسبب الإضراب
توصل حوالي أربعين مضيفا ومضيفة بإشعارات تخبرهم بأن شركة الخطوط الملكية المغربية فصلتهم عن العمل بسبب إضرابهم لمدة 48ساعة عن العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار الشركة باعتزامهم خوض إضراب، ما تسبب في خسائر

شوف تيفي

توصل حوالي أربعين مضيفا ومضيفة بإشعارات تخبرهم بأن شركة الخطوط الملكية المغربية فصلتهم عن العمل بسبب إضرابهم لمدة 48ساعة عن العمل بشكل مفاجئ ودون إشعار الشركة باعتزامهم خوض إضراب، ما تسبب في خسائر كبيرة وفي اضطراب حركة الطيران.

هذا وقد نظم أزيد من 400 مضيف ومضيفة وقفة احتجاجية أمام مقر شركة الخطوط المغربية الجوية منددين بنهج الإدارة لسياسة الآذان الصماء اتجاه مطالبهم، كما تسبب الإضراب المذكور في وقوع فوضى عارمة بمطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، حيث عبر العديد من المسافرين عن غضبهم الشديد من الاضطراب الواقع والتأخير الحاصل في مواعيد رحلاتهم.

 

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لارام تطرد 40 مضيفا ومضيفة الإضراب

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