سكوب.. حسن خيار يوقف برنامجا حديث الولادة ويؤجج الوضع داخل ميدي ان تيفي

يبدو أن المدير الجديد لقناة ''ميدي ان تيفي'' مازال مستمرا في محاربة البرامج التي تعرف نسبة مشاهدة عالية، فبعد برنامج ''مومو شو'' لمحمد بوصفيحة وبرنامج ''كواليس'' ليسري المراكشي جنا خيار على برنامج إخباري

شوف تيفي

يبدو أن المدير الجديد لقناة "ميدي ان تيفي" مازال مستمرا في محاربة البرامج التي تعرف نسبة مشاهدة عالية، فبعد برنامج "مومو شو" لمحمد بوصفيحة وبرنامج "كواليس" ليسري المراكشي جنا خيار على برنامج إخباري حديث الولادة عرف نسبة مشاهدة عالية خلال الحلقة الأولى والثانية وأعدمه بدم بارد دون ذكر سبب واحد.

وكشف مصدر مطلع من داخل دواليب القناة الطنجاوية لــــــــ"شوف تيفي" أن أيادي خفية تمارس الحيف والتضليل وتعدم كل برنامج يحظى بالمتابعة، حيث شكل حسن خيار لجنة لتقييم البرامج التي يتم تصويرها داخل الرباط أو طنجة، مضيفا أنها ليست مؤهلة لإبداء رأيها في برمجة القناة لكن خيار يأكل الثوم بفمها حتى يظل بعيدا عن الانتقاد.