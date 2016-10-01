بالفيديو محمد الوفا : الإجتماعات متواصلة مع بن كيران بعد إرتفاع ثمن العدس

أكد محمد الوفا وزير الحكامة في حكومة تصريف الأعمال الحالية أنه إجتمع برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم الأربعاء لمناقشة الإرتفاع الصاروخي في أثمنة العدس، موضحا أن الحكومة ''مازالت كاتقوم

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أكد محمد الوفا وزير الحكامة في حكومة تصريف الأعمال الحالية أنه إجتمع برئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم الأربعاء لمناقشة الإرتفاع الصاروخي في أثمنة العدس، موضحا أن الحكومة "مازالت كاتقوم بأشغالها ولم تتوقف بعد عن مزاولة مهامها".

وأضاف الوفا أن رئيس الحكومة "خدام ونحن نشتغل في الأمور اللي كاتخص البلاد" وأن الإجتماعات مع بن كيران إنطلقت منذ 8 أيام وهي المدة التي إرتفع فيها ثمن العدس، مصرحا ان دور الحكومة هو إتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الملائمة.

وأوضح الوفا أنه لا يستطيع البوح بالإجراءات التي إتفقت عليها الحكومة لأنها "ستغني الأغنياء وتجار العدس بين 400 مليون و800 ومليار في النهار".

هذا، ووصل ثمن العدس في هذا الأسبوع إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، في سابقة من نوعها، حيث يعتبر العدس من أهم المواد التي يعتمد عليها المغاربة في تحضير وجباتهم خاصة الطبقات الفقيرة.