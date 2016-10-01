مسطرة الترشيح للإستوزار تؤجل اللقاءات التشاورية لتشكيل الحكومة

إنتهى قبل قليل إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب، خصص للتداول في المجلس الوطني المقبل للحزب وفي نتائج اللقاءات التشاورية الأولى مع ستة أحزاب سياسية تمهيدا لتشكيل

شوف تيفي



إنتهى قبل قليل إجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بالمقر المركزي للحزب، خصص للتداول في المجلس الوطني المقبل للحزب وفي نتائج اللقاءات التشاورية الأولى مع ستة أحزاب سياسية تمهيدا لتشكيل الحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.

وأضافت مصادر مطلعة، أن الإجتماع تطرق للنتائج الأولى للقاءات التشاورية التي عقدها بن كيران مع ستة أحزاب سياسية إبتدأت بحزب الحركة الشعبية وإنتهاءا بحزب الحركة الديموقراطية الإجتماعية بعد زوال اليوم الأربعاء، حيث قدم كل من بن كيران وسعد الدين العثماني الأجواء التي مرت فيها اللقاءات ونتائج الحوارات والمكالمات الهاتفية مع الأحزاب الستة.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع ناقش كذلك الإستعدادات الجارية لعقد المجلس الوطني للحزب يوم السبت المقبل، للتصويت على مسطرة الترشيح للإستوزار بالحكومة الثانية برئاسة عبد الإله بن كيران.



