هذا هو القاصر الذي أقدم على الإنتحار بالمدينة القديمة بالبيضاء

توصلت ''شوف تيفي'' بصورة الشاب الذي أقدم على الإنتحار داخل غرفة والديه شنقا بدرب الديك بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء زوال اليوم الأربعاء.

شوف تيفي

توصلت "شوف تيفي" بصورة الشاب الذي أقدم على الإنتحار داخل غرفة والديه شنقا بدرب الديك بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء زوال اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر" شوف تيفي"،أن الهالك والمسمى منير كان قد حياته يدرس في المستوى السادس ابتدائي بمدرسة واد المخازن بالبيضاء.

من جهة أخرى تم إخلاء سبيل والدة المنتحر من طرف الشرطة القضائية بعدما تم إحالتها عشية اليوم على التحقيق.

ويشار أن الأم دخلت في حالة هستيرية بعد عثورها على ابنها مشنوقا بواسطة حبل داخل منزل العائلة، كما أن أسباب الإنتحار لاتزال مجهولة.