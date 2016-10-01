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هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 22:02 هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك | بوليتيك
هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك
أكد مصدر مطلع أن غضبة ملكية طالت عزيز الجعايدي الحارس الخاص للملك محمد السادس، وتم إلحاق الجعايدي بالإدارة العامة للأمن الوطني ''بريفي'' منذ أسبوعين، كما أكد

شوف تيفي

أكد مصدر مطلع أن غضبة ملكية طالت عزيز الجعايدي الحارس الخاص للملك محمد السادس، وتم إلحاق الجعايدي بالإدارة العامة للأمن الوطني "بريفي" منذ أسبوعين، كما أكد مصدرنا، دون الإشارة إلى الخطأ الذي ارتكبه هذا الحارس الشهير. حيث اصطحب الملك في زيارته لرواندا وعدد من الدول دول شرق إفريقيا فريقا جديدا من الحراس الخاصين. وتأتي الغضبة الملكية، بعد عودة الجعايدي إلى وظيفته كرئيس للحرس الخاص مطلع السنة الجارية بعد خطأ جسيم تسبب في إبعاده. حيث استقدم السوسي إبراهيم أنظام ابن حي يعقوب المنصور بالرباط ليشغل مهمة رئاسة الحرس الخاص، لكن الجعايدي عاد ليمارس مهامه بعد مدة قصيرة، إلى أن تم استبعاده مؤخرا لأسباب غامضة.

 

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هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك

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