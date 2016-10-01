عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن وزير الصحة الحسين الوردي، قرر التكفل بعلاج الطفلة رانيا ابنة مدينة آسفي المصابة بمرض السرطان الخبيث.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن وزير الصحة أعطى تعليماته بنقل رانيا إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش لبداية العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة رانيا البالغة 11 عاما والتي حصلت على تضامن الآلاف من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، تعاني من مرض نادر يدعى mésothéliome، وهو سرطان يصيب الخلايا التي تغطي الغلاف المحيط بالرئة.