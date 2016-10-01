 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك | بوليتيك

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك

شوفو شحال شدو ديال الأقراص المهلوسة عند شاب و صاحبتو بطنجة كانو سكرانين | حوادث و حقوق

شوفو شحال شدو ديال الأقراص المهلوسة عند شاب و صاحبتو بطنجة كانو سكرانين

عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي | مجتمع

عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي

عاجل.. إيقاف أم القاصر المنتحر بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف أم القاصر المنتحر بالمدينة القديمة بالبيضاء

الملك والرئيس الرواندي يترأسان حفل التوقيع على 19 اتفاقية ثنائية | بوليتيك

الملك والرئيس الرواندي يترأسان حفل التوقيع على 19 اتفاقية ثنائية

الأطباء يمنعون الزيارة عن النجم المصري محمود عبدالعزيز وهذا جديد حالته الصحية | ثقافة و فنون

الأطباء يمنعون الزيارة عن النجم المصري محمود عبدالعزيز وهذا جديد حالته الصحية

عاجل طفل ينتحر شنقا في ظروف مجهولة بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل طفل ينتحر شنقا في ظروف مجهولة بالمدينة القديمة بالبيضاء

انفراد و بالصورة..هذا هو الطالب الذي قتل صابرين بعدما ألقاها من الطابق الرابع | حوادث و حقوق

انفراد و بالصورة..هذا هو الطالب الذي قتل ''صابرين'' بعدما ألقاها من الطابق الرابع

بالفيديو منيب : مكاننا في المعارضة وجوابنا على إتصال بن كيران بعد إجتماع الفيدرالية | بوليتيك

بالفيديو منيب : مكاننا في المعارضة وجوابنا على إتصال بن كيران بعد إجتماع الفيدرالية

هنا يكمن سر قوة الملك

عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 21:19 عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي | مجتمع
عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي
علمت ''شوف تيفي'' أن وزير الصحة الحسين الوردي، قرر التكفل بعلاج الطفلة رانيا ابنة مدينة آسفي المصابة بمرض السرطان الخبيث.

 "شوف تيفي"

 علمت "شوف  تيفي" أن وزير الصحة الحسين الوردي، قرر التكفل بعلاج الطفلة رانيا ابنة مدينة آسفي المصابة بمرض السرطان الخبيث.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن وزير الصحة أعطى تعليماته  بنقل رانيا إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش لبداية العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفلة رانيا البالغة 11 عاما والتي حصلت على تضامن الآلاف من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، تعاني من مرض نادر يدعى mésothéliome، وهو سرطان يصيب الخلايا التي تغطي الغلاف المحيط بالرئة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي رانيا سرطان المرض الخبيث الحسين الوردي وزير الصحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أول دعوى قضائية ضد السفارة المغربية بالسعودية بعد الخطاب الملكي الأخير ترفعها لمياء معتمد ضحية السواعدة | مجتمع

أول دعوى قضائية ضد السفارة المغربية بالسعودية بعد الخطاب الملكي الأخير ترفعها لمياء معتمد ''ضحية السواعدة''

خبر هام للتلاميذ والأساتذة.. هذا هو موعد إجراء الامتحانات | مجتمع

خبر هام للتلاميذ والأساتذة.. هذا هو موعد إجراء الامتحانات

صادم : 15% من المغاربة يعيشون بأقل من 30 درهما في اليوم | مجتمع

صادم : 15% من المغاربة يعيشون بأقل من 30 درهما في اليوم

من غرائب الإدارة المغربية: بسبب رجل سلطة ضاعت خطيبتي وهاجرت مسقط رأسي | مجتمع

من غرائب الإدارة المغربية: بسبب رجل سلطة ضاعت خطيبتي وهاجرت مسقط رأسي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو الحارس الشخصي للملك والذي عوض الجعايدي بعد الغضبة الملكية | زووم
منذ 1 دقيقة

هذا هو الحارس الشخصي للملك والذي عوض الجعايدي بعد الغضبة الملكية

مرعب شاهد لحظة انفجار قنينة غاز بمدينة دمنات | زووم

مرعب شاهد لحظة انفجار قنينة غاز بمدينة دمنات

كواليس وصول برلمانيي حزب العدالة و التنمية إلى مقر الحزب بالرباط ..شوفو كيفاش دخلو لعند بنكيران | خارج البلاطو

كواليس وصول برلمانيي حزب العدالة و التنمية إلى مقر الحزب بالرباط ..شوفو كيفاش دخلو لعند بنكيران

ظهور ضحية جديدة للطالب مهدي قاتل صابرين..تْعّدا عليا فرمضان وشكيت بيه و قاليا غانعطي لفلوس و يخرجوني و بالفعل البوليس مدارو معايا والو | بــووز

ظهور ضحية جديدة للطالب ''مهدي'' قاتل صابرين..تْعّدا عليا فرمضان وشكيت بيه و قاليا غانعطي لفلوس و يخرجوني و بالفعل البوليس مدارو معايا والو

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

هذه تفاصيل الغضبة الملكية التي أطاحت بالجعايدي الحارس الخاص للملك

شوفو شحال شدو ديال الأقراص المهلوسة عند شاب و صاحبتو بطنجة كانو سكرانين | حوادث و حقوق

شوفو شحال شدو ديال الأقراص المهلوسة عند شاب و صاحبتو بطنجة كانو سكرانين

عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي | مجتمع

عاجل.. سار بخصوص الطفلة رانيا المصابة بالسرطان.. وهذا ما قرره وزير الصحة الحسين الوردي

عاجل.. إيقاف أم القاصر المنتحر بالمدينة القديمة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. إيقاف أم القاصر المنتحر بالمدينة القديمة بالبيضاء

﻿ ﻿
اليوم 16:06 GMT

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.