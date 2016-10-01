عاجل.. إيقاف أم القاصر المنتحر بالمدينة القديمة بالبيضاء

ألقت عناصر الشرطة القضائية مساء اليوم الأربعاء القبض على أم القاصر المنتحر شنقا بالمدينة القدينة بالدارالبيضاء عندما كان متواجدا وحيدا بمنزل العائلة مستغلا مغادرة والدته لجلب أخته من المدرسة.

شوف تيفي

ألقت عناصر الشرطة القضائية مساء اليوم الأربعاء القبض على أم القاصر المنتحر شنقا بالمدينة القدينة بالدارالبيضاء عندما كان متواجدا وحيدا بمنزل العائلة مستغلا مغادرة والدته لجلب أخته من المدرسة.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الشرطة قررت إحالة أم الهالك على التحقيق لإستنطاقها والنظر في ملابسات وظروف الحادثة المميتة.

هذا وقد اهتزت على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال ساكنة درب الديك بالمدينة القديمة على وقع خبر انتحار طفل يبلغ من العمر 11 سنة في ظروف غامضة، تم نقله لمستودع الأموات التابع لمستشفى مولاي يوسف للتشريح الطبي.