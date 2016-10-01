الملك والرئيس الرواندي يترأسان حفل التوقيع على 19 اتفاقية ثنائية

ترأس الملك محمد السادس، بالأمير مولاي اسماعيل ، ورئيس جمهورية رواندا فخامة بول كاغامي اليوم الأربعاء بكيغالي ،حفل التوقيع على 19 اتفاقية، من بينها اتفاقيات حكومية وأخرى تهم الفاعلين الاقتصاديين

شوف تيفي:و م ع

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي اسماعيل ، ورئيس جمهورية رواندا فخامة بول كاغامي اليوم الأربعاء بكيغالي ،حفل التوقيع على 19 اتفاقية، من بينها اتفاقيات حكومية وأخرى تهم الفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص بالبلدين.

وتروم هذه الاتفاقيات، التي تهم مختلف القطاعات من قبيل الفلاحة والإسكان والتكوين المهني والقطاع المالي والضريبي والبنكي ، والتكنولوجيات الجديدة والملاحة الجوية والسياحة والطاقات المتجددة، تعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر التعاون بين البلدين. ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقيات، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الشراكة جنوب جنوب.

وفي ما يلي قائمة بهذه الاتفاقيات:

- اتفاق عام للتعاون وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين مزوار ونظيرته الرواندية السيدة لويز ميشيكيوابو .

-مذكرة تفاهم من أجل إرساء آلية للمشاورات السياسية وقعها السيد مزوار والسيدة ميشيكيوابو

- اتفاق يهم الخدمات الجوية، وقعه السيد مزوار والسيدة لويز ميشيكيوابو.

-اتفاق يهم الاعفاء من التأشيرات بالنسبة لحاملي الجوازات الدبلوماسية، وجوازات المصلحة والخدمة، وقعه السيد مزوار والسيدة لويز ميشيكيوابو.

-اتفاق في مجال التعاون الأمني، وقعه وزير الداخلية، السيد محمد حصاد ووزير العدل الرواندي السيد جونستون بيسينغي.

-اتفاقية تهدف لتفادي الازدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي في مجال الضرائب على المداخيل، موقعة بين وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندي، السيد كليفر غاتيتي

-اتفاقية شراكة بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندية ومجموعة البنك الشعبي المركزي بالمغرب، تهم إنجاز برنامج للتمويلات الصغرى، وقعها كل من رئيس مجلس إدارة البنك الشعبي المركزي ، السيد محمد بنشعبون والسيد كليفر غاتيتي.

-اتفاق عام بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الرواندية ومجموعة البنك الشعبي المركزي بالمغرب (أفريكا ميتيال غراوث) وقعه السيد بنشعبون والسيد كليفر غاتيتي.

- اتفاق حول النهوض بالاستثمارات وحمايتها بشكل متبادل، وقعه السيد محمد بوسعيد والرئيس المدير العام ل"رواندا ديفلوبمنت بورد" (مجلس التنمية في رواندا)، وعضو

الحكومة الرواندية السيد فرانسيس غاتاري.



اتفاق شراكة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة ومجلس التنمية في رواندا، وقعه المدير العام للمكتب السيد عبد الرفيع زويتن والسيد فرانسيس غاتاري.

- مذكرة تفاهم بين جمهوية رواندا والشركة المغربية للتعاون الداوئي (كوبر فارما) و"بنك إفريقيا-رواندا"، موقعة عن الجانب المغربي من طرف السيدين جواد الشيخ لحلو الرئيس المدير العام للشركة، وعثمان بنجلون الرئيس المدير ل"بنك أوف أفريكا" وعن الجانب الرواندي السيد فرانسيس غاتاري.

-مذكرة تفاهم وتعاون بين المركز المالي للدار البيضاء "كازا فينانس سيتي" ومجلس التنمية في رواندا، لتطوير وتعزيز مصالحهما المشتركة، وقعها كل من المدير العام للمركز المالي السيد سعيد ابراهيمي، والسيد فرانسيس غاتاري.

-مذكرة تفاهم تهم إحداث المعهد الإفريقي للتكنولوجيا، وقعها المدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك السيد محمد بن عودة والسيد فرانسيس غاتاري.

-مذكرة تفاهم تهم إرساء شراكة لتطوير وتنمية منطقة اقتصادية في رواندا، وقعها كل من السيدين محمد بن عودة وفرانسيس غاتاري.

-اتفاق من أجل إحداث مجلس الأعمال المغربي الرواندي بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدرالية الرواندية للقطاع الخاص، وقعتها رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيدة مريم بنصالح شقرون ورئيس الفدرالية الرواندية للقطاع الخاص السيد بنجامين غاساماغيرا.

-مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازين) و"رواندا إنيرجي غروب" لتطوير الطاقات المتجددة، وقعها رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقات المستدامة السيد مصطفى بكوري، والرئيس المدير العام ل"رواندا إنيرجي غروب" السيد جان بوسكو ميغيرانيزا.

-مذكرة تفاهم لتمويل مشروع بناء 5000 سكن اقتصادي في كيغالي (بلدة نديرا)، وقعها عن الجانب المغربي الرئيس المدير العام ل"بالموري ديفلوبمنت" السيد هشام برادة السني والسيد عثمان بنجلون، وعن الجانب الرواندي المدير العام ل"بنك تنمية رواندا"، السيد أليكس كانيانكول.

-اتفاقية بين "التجاري وفا بنك" والمساهمين في الشركة العامة لبنك (كوغ بانك) وقعها رئيس "التجاري وفا بنك" السيد محمد الكتاني وممثلا المساهمين في (كوغ بانك) السيدان فيلبرت أفريكا وإيغيد غاتيرا.

-مذكرة تفاهم للنهوض وحماية الاستثمارات والمبادلات الخارجية من طرف التجاري وفا بنك، وقعها السيدان محمد الكتاني وفيلبرت أفريكا.

جرى حفل التوقيع بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق للملك محمد السادس والعديد من أعضاء الحكومة الرواندية وفاعلين اقتصاديين من البلدين.