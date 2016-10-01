الأطباء يمنعون الزيارة عن النجم المصري محمود عبدالعزيز وهذا جديد حالته الصحية

نقلت مصادر إعلامية مصرية أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز في حالة شبه مستقرة بإحدى المصحات بمصر، حيث نقل إليها بعد وعكة صحية ألمت به بسبب الأنيميا وضعف المناعة الشيء الذي نتج نقص حاد في الوزن.

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نقلت مصادر إعلامية مصرية أن الفنان الكبير محمود عبد العزيز في حالة شبه مستقرة بإحدى المصحات بمصر، حيث نقل إليها بعد وعكة صحية ألمت به بسبب الأنيميا وضعف المناعة الشيء الذي نتج نقص حاد في الوزن.

وكشف مصدر من مجلس نقابة الممثلين لموقع "العربية.نت" أنه قد تم منع الزيارة عن الفنان الكبير حيث يرقد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، ويمكث بجانبه ابناه محمد وكريم وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، والذين يرفضون الحديث عن حالته الصحية مكتفين بطلب الدعاء من كل من يسأل عنه.

ويعتبر "الساحر" محمد عبد العزيز من خريجي كلية الزراعة التي تخرج منها النجم عادل الإمام أيضا، وكان أول ظهور له في مسلسل "الدوامة" أوائل سبعينيات القرن الماضي وله تاريخ تلفزيوني وسينمائي كبير داخل التلفزيون المصري.