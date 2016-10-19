عاجل طفل ينتحر شنقا في ظروف مجهولة بالمدينة القديمة بالبيضاء

علمت شوف تيفي قبل قليل أن طفل يبلغ من العمر 11 سنة أقدم على الإنتحار شنقا أثناء تواجده بمنزل العائلة وحيدا بدرب الديك بالمدينة القديمة-الدارالبيضاء.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي قبل قليل أن طفل يبلغ من العمر 11 سنة أقدم على الإنتحار شنقا أثناء تواجده بمنزل العائلة وحيدا بدرب الديك بالمدينة القديمة-الدارالبيضاء.

وفي التفاصيل أقدم طفل قاصر على شنق نفسه عندما غادرت أمه المنزل لجلب أخته من المدرسة لتتفاجأ عند عودتها بانتحار فلذة كبدها بطريقة بشعة وذلك بواسطة حبل لفه على رقبته داخل غرفة نوم والديه، هذا وأكد موفد شوف تيفي بعين المكان أن الأم دخلت في حالة هستيرية.

وفور علم السلطات المعنية بالواقعة حجت إلى عين المكان الشرطة العلمية والوقاية المدنية لنقله إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى مولاي يوسف لإخضاعه للتشريح الطبي.