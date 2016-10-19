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انفراد و بالصورة..هذا هو الطالب الذي قتل ''صابرين'' بعدما ألقاها من الطابق الرابع
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 19:24 انفراد و بالصورة..هذا هو الطالب الذي قتل صابرين بعدما ألقاها من الطابق الرابع | حوادث و حقوق
انفراد و بالصورة..هذا هو الطالب الذي قتل ''صابرين'' بعدما ألقاها من الطابق الرابع
توصلت ''شوف تيفي'' بصورة حصرية للطالب مهدي المتورط في قتل صديقته الطالبة ''صابرين'' بعدما ألقاها من الطابق الرابع من منزله.

شوف تيفي:م غ

توصلت "شوف تيفي" بصورة حصرية للطالب مهدي المتورط في قتل صديقته الطالبة "صابرين" بعدما ألقاها من الطابق الرابع من منزله.

وحسب مصادر أمنية فقد تم في وقت سابق من اليوم الأربعاء إعادة تمثيل الجريمة البشعة التي شهدتها منطقة عين السبع بالدار البيضاء يوم الأحد الماضي حيث حضر من خلالها "المهدي " مكبل اليدين، في مشهد تعاطف معه فيه جيرانه بشارع الشفشاوني بعين السبع.

و كانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية، تمكنت مساء الثلاثاء، من توقيف طالب جامعي للاشتباه في تورطه في التسبب عمدا في سقوط فتاة من الطابق الرابع لإحدى العمارات، مما تسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.

هذا هو الطالب الذي قتل ''صابرين'' بعدما ألقاها من الطابق الرابع

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اليوم 16:06 GMT

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

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