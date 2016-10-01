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بالفيديو منيب : مكاننا في المعارضة وجوابنا على إتصال بن كيران بعد إجتماع الفيدرالية
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 19:18 بالفيديو منيب : مكاننا في المعارضة وجوابنا على إتصال بن كيران بعد إجتماع الفيدرالية | بوليتيك
بالفيديو منيب : مكاننا في المعارضة وجوابنا على إتصال بن كيران بعد إجتماع الفيدرالية
أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد أن الفيدرالية إتخذت قرارها مسبقا بكونها ستتواجد في المعارضة البرلمانية، وأن الموقف المبدئي هو عدم المشاركة في الحكومة.

شوف تيفي

أكدت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الإشتراكي الموحد أن الفيدرالية إتخذت قرارها مسبقا بكونها ستتواجد في المعارضة البرلمانية، وأن الموقف المبدئي هو عدم المشاركة في الحكومة.

وصرحت منيب "لشوف تيفي" أن بن كيران إتصل هاتفيا بفيدرالية اليسار سيرا على العادة التي دأب عليها المكلفون بتشكيل الحكومة قبله، بل منهم من جاء إلى مقر حزب اليسار الإشتراكي الموحد، مؤكدة أن الفيدرالية لم تجتمع بعد لتحدد موقفها من الإتصال الهاتفي لرئيس الحكومة، بشكل رسمي.

وأضافت منيب أن موقف الفيدرالية بعدم المشاركة في الحكومة واضح ولا يحتاج لتفسير، حيث أن الفيدرالية عبرت عن موقفها مسبقا من المشاركة في الحكومة،موضحة أن موقف الفيدرالية المبدئي هو المعارضة على أساس تهيئ مشروع سياسي بديل يسمح للأحزاب بوضع برنامج حكومي تلتزم به و تتم مساءلتها حوله.

وقالت منيب أن شروط دخول العمل الحكومي ليست متوفرة لحد اليوم، مضيفة أن فيدرالية اليسار ليس هدفها الكراسي والمشاركة الصورية.

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