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صورة جديدة للملك محمد السادس من قلب مستشفى الشيخ زايد..شوفو أشنو دارو عليه لمغاربة
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 18:00 صورة جديدة للملك محمد السادس من قلب مستشفى الشيخ زايد..شوفو أشنو دارو عليه لمغاربة | بوليتيك
صورة جديدة للملك محمد السادس من قلب مستشفى الشيخ زايد..شوفو أشنو دارو عليه لمغاربة
تفاعل كبير و فرحة عارمة، رسم تفاصيلها الملك محمد السادس، على وجوه مرضى و عائلاتهم خلال زيارته الثانية و المفاجئة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غطاس

تفاعل كبير و فرحة عارمة، رسم تفاصيلها الملك محمد السادس، على وجوه مرضى و عائلاتهم خلال زيارته الثانية و المفاجئة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء يوم الإثنين.

و قد نشر سفيان البحري، مدير صفحة الملك بالفايسبوك، قبل قليل، صورة جد معبرة لملك البلاد رفقة المغاربة الذين ظهروا يلوحون بهواتفهم لالتقاط صور تذكارية مع الملك المتواضع.

صورة جديدة للملك محمد السادس من قلب مستشفى الشيخ زايد..شوفو أشنو دارو عليهم لمغاربة

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صورة جديدة للملك محمد السادس من قلب مستشفى الشيخ زايد..شوفو أشنو دارو عليهم لمغاربة

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