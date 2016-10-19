صورة جديدة للملك محمد السادس من قلب مستشفى الشيخ زايد..شوفو أشنو دارو عليه لمغاربة

تفاعل كبير و فرحة عارمة، رسم تفاصيلها الملك محمد السادس، على وجوه مرضى و عائلاتهم خلال زيارته الثانية و المفاجئة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء

شوف تيفي:م غطاس

تفاعل كبير و فرحة عارمة، رسم تفاصيلها الملك محمد السادس، على وجوه مرضى و عائلاتهم خلال زيارته الثانية و المفاجئة للوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي بمستشفى الشيخ زايد الخليفة بالدار البيضاء يوم الإثنين.

و قد نشر سفيان البحري، مدير صفحة الملك بالفايسبوك، قبل قليل، صورة جد معبرة لملك البلاد رفقة المغاربة الذين ظهروا يلوحون بهواتفهم لالتقاط صور تذكارية مع الملك المتواضع.