عاجل: هذا ما وقع خلال إعادة تمثيل جريمة قتل صابرين بالدار البيضاء..مفاجأة غير متوقعة

شوف تيفي:م غ
مشهد مؤثر ذاك الذي عاشت فصوله ساكنة إقامة المسيرة بحي الشفشاوني بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء خلال إعادة تمثيل جريمة قتل الطالبة صابرين، بعدما وصل مرتكب الجريمة و هو الطالب مهدي الذي يقطن بنفس الحي إلى مكان الحادث مكبل اليدين في سيارة الشرطة.
المفاجأة هنا كانت ردة فعل الجيران و أصدقاء الطالب الذين تعاطفوا معه بشكل كبير خلال إعادته تمثيل الجريمة.
و كشف حارس العمارة لشوف تيفي''، أن الطالب مهدي الذي ارتكب الجريمة معروف بأخلاقه الطيبة وسط الساكنة قد بدا من خلال إعادته تمثيل الجريمة نادما من خلال تعابير وجهه.
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