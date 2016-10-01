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عاجل: إعادة تمثيل جريمة قتل صابرين بالدار البيضاء
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 17:17 عاجل: إعادة تمثيل جريمة قتل صابرين بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل: إعادة تمثيل جريمة قتل صابرين بالدار البيضاء
شهدت إقامة المسيرة الواقعة بشارع الشفشاوني بعين السبع- الدار البيضاء،على الساعة الرابعة من نهار اليوم الأربعاء إعادة تمثيل جريمة قتل الطالبة صابرين

شوف تيفي:

شهدت إقامة المسيرة الواقعة بشارع الشفشاوني بعين السبع- الدار البيضاء،على الساعة الرابعة من نهار اليوم الأربعاء إعادة تمثيل جريمة قتل الطالبة صابرين

و حسب مصادر أمنية، جرى نقل الطالب مهدي المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب الجريمة، إلى منزله الذي شهد أطوار الجريمة حيث أعاد تمثيل جريمته أمام ساكنة الحي.

هذا و كانت فرقة الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي أوقفت ظهر اليوم الأربعاء مشتبه فيه آخر في هذه الجريمة، كان رفقة الطالب مهدي الذي تورط عمدا في سقوط الشابة "صابرين" من الطابق الرابع لإحدى العمارات، مما تسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.

 

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