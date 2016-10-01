أبرز نجوم العالم يحلون بمراكش وها علاش؟

أكد مجموعة من نجوم هوليود وشخصيات بارزة حضورهم الشهر المقبل لمدينة مراكش من أجل المشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي سينظم لأول مرة في المغرب في الفترة ما بين 4 و 18 نونبر القادم.

شوف تيفي: ع.السكارجي

أكد مجموعة من نجوم هوليود وشخصيات بارزة حضورهم الشهر المقبل لمدينة مراكش من أجل المشاركة في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ الذي سينظم لأول مرة في المغرب في الفترة ما بين 4 و 18 نونبر القادم.

ومن بين هؤلاء الفنان العالمي ليوناردو ديكابريو الذي نشرت ''شوف تيفي'' من قبل خبر حضوره الفعلي لفعاليات المؤتمر، والممثل العالمي روبيرت ريدفورد نجم هوليود والذي يحضر المؤتمر أيضا بصفته رئيس منظمة عالمية مهتمة بالبيئة، بالإضافة إلى المغني العالمي ''إيكون'' الذي يعتبر من بين المهتمين بالبيئة، فضلا عن أمير موناكو الثاني الذي أكد حضوره حسب مصادر إعلامية فرنسية.

أما أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا فسيكون في قلب الحدث، وهو اللاعب الكبير الذي يكن الحب والاحترام للمغرب، حيث سبق له أن شارك في احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء السنة الفارطة بالعيون.

أما من الفنانين المغاربة فلم يؤكد مشاركته سوى الفنانة أسماء المنور، لكن مصدر مطلع أكد أن نجوم المغرب سيكونون أيضا في قلب مؤتمر ''كوب 22'' الذي يحضر له على قدم وساق من أجل أن يكون المغرب في مستوى استضافة هذا الحدث العالمي الكبير.