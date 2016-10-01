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الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 16:42 الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة | بوليتيك
الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' أن الأمانة العامة للبيجيدي ستعقد إجتماعا مساء اليوم الأربعاء للإستماع للتقرير الأولي عن المشاورات التي أطلقها الأمين العام عبد الإله بن كيران بحضور رئيس المجلس الوطني للحزب سعد

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الأمانة العامة للبيجيدي ستعقد إجتماعا مساء اليوم الأربعاء للإستماع للتقرير الأولي عن المشاورات التي أطلقها الأمين العام عبد الإله بن كيران بحضور رئيس المجلس الوطني للحزب سعد الدين العثماني مع الفرقاء السياسيين.

وأكدت مصادر مطلعة، أن التقرير الأولي سيتحدث عن المشاورات الأولية مع الأحزاب السياسية، حيث ينتظر أن يستمع بن كيران لأعضاء أمانته العامة لتحديد الأحزاب الرئيسية التي ستتشكل منها الحكومة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الإجتماع كان مقررا نهاية الأسبوع كما هو معلوم، لكن بمجرد إستضافة بن كيران لوفد من حزب الإستقلال والإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية، سارع أعضاء أمانته العامة إلى الإجتماع للتداول في النتائج الأولية للمشاورات.

وقالت ذات المصادر، أن إجتماع اليوم سيحدد إن كان بن كيران سيبدأ في المفاوضات الرسمية مع الأحزاب الثلاثة التي خرجت متفائلة من الإجتماع خاصة مع زعيم حزب الإستقلال حميد شباط، بداية من الأسبوعين المقبلين، أم سينتظر الأحزاب الأخرى إلى حين تشكيل هياكلها التنظيمية.

وبالإضافة إلى المشاورات حول تشكيل الحكومة، أوضحت ذات المصادر، أن الأمانة العامة ستستمع لإدارة الحزب حول إستعداداتها لتنظيم المجلس الوطني للحزب للبث في مسطرة ترشيح وزراء الحزب في نسخة الحكومة المقبلة.

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