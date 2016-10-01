عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر أمنية أن فرقة الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي أوقفت ظهر اليوم الأربعاء مشتبه فيه آخر في هذه الجريمة، كان رفقة الطالب مهدي الذي تورط عمدا في سقوط الشابة ''صابرين'' من

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر أمنية أن فرقة الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي أوقفت ظهر اليوم الأربعاء مشتبه فيه آخر في هذه الجريمة، كان رفقة الطالب مهدي الذي تورط عمدا في سقوط الشابة "صابرين" من الطابق الرابع لإحدى العمارات، مما تسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.

و كانت الفرقة الجنائية الولائية، قد ألقت القبض يوم أمس الثلاثاء، على طالب جامعي يشتبه في قتله صابرين التي بلغ 20 سنة و رميها من سطح عمارة مكونة من 4 طوابق بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.

تجدر الإشارة أن صابرين التي كانت قيد حياتها تتابع دراستها في سلك الماستر قد توفيت بطريقة بشعة نهاية الأسبوع الماضي بالدار البيضاء.