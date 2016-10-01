بعد منع مسيرتهم.. الأطر التربوية عازمون على العودة إلى شوارع البيضاء قبل التوجه إلى مراكش

رغم أن مسيرتهم الأخيرة شهدت مواجهات مع قوات الأمن، وهو ما خلف إصابة عشرات المشاركين بجروح متفاوتة جراء التدخل الأمني، بدعوى أنها مسيرة غير مرخصة، قرر خريجو البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي''

شوف تيفي: يونس أباعلي

رغم أن مسيرتهم الأخيرة شهدت مواجهات مع قوات الأمن، وهو ما خلف إصابة عشرات المشاركين بجروح متفاوتة جراء التدخل الأمني، بدعوى أنها مسيرة غير مرخصة، قرر خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي" العودة من جديد إلى شوارع الدارالبيضاء، عبر برنامج أكثر تصعيدا يسعون من خلاله تأكيدهم رفض التوظيف بالتعاقد والعمل على إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية العمومية.

وينتظر أن ينظم الخريجون، بحسب "البرنامج النضالي الحادي عشر للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار"، مسيرة احتجاجية أخرى بمدينة البيضاء يوم السبت المقبل (الساعة 16:00 مساء). وفي خطوة تصعيدية، ضربوا موعدا لتنظيم مسيرة أخرى يوم السبت 28 أكتوبر 2016 بمدينة مراكش، التي تستعد على قدم وساق لتنظيم مؤتمر المناخ "كوب22". وأوضح المحتجون أن ساحة جامع الفنا بمراكش ستكون على موعد مع اعتصام يومي الأحد والاثنين، قابل للتمديد "في حالة استمرار الجهات المعنية في نهج سياسة التجاهل والإقصاء"، كما جاء في بلاغ لجنة الإعلام والتواصل للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار.