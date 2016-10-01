 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أبرز نجوم العالم يحلون بمراكش وها علاش؟ | ثقافة و فنون

أبرز نجوم العالم يحلون بمراكش وها علاش؟

الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة | بوليتيك

الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة صابرين بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

مرتضى منصور مهددًا خالد يوسف بلاش أنا لأن صورك وفديوهاتك مع سمية الخشاب معايا‎ | بووز

مرتضى منصور مهددًا خالد يوسف بلاش أنا لأن صورك وفديوهاتك مع سمية الخشاب معايا‎

حتى لا تتحول ممرات الراجلين بشوارع طنجة إلى ممرات للموت على الطرقات | بووز

حتى لا تتحول ممرات الراجلين بشوارع طنجة إلى ممرات للموت على الطرقات

بعد منع مسيرتهم.. الأطر التربوية عازمون على العودة إلى شوارع البيضاء قبل التوجه إلى مراكش | بوليتيك

بعد منع مسيرتهم.. الأطر التربوية عازمون على العودة إلى شوارع البيضاء قبل التوجه إلى مراكش

يا ربي السلامة.. سيارتان تصدمان سيدة نواحي البيضاء وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. سيارتان تصدمان سيدة نواحي البيضاء وهذه هي التفاصيل

في ماركوتينغ سياسي جديد.. بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس.. وها علاش؟ | بوليتيك

في ''ماركوتينغ'' سياسي جديد.. ''بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس''.. وها علاش؟

حزب عرشان يؤكد مساندته لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

حزب عرشان يؤكد مساندته لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة

هنا يكمن سر قوة الملك

بعد منع مسيرتهم.. الأطر التربوية عازمون على العودة إلى شوارع البيضاء قبل التوجه إلى مراكش
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 15:49 بعد منع مسيرتهم.. الأطر التربوية عازمون على العودة إلى شوارع البيضاء قبل التوجه إلى مراكش | بوليتيك
بعد منع مسيرتهم.. الأطر التربوية عازمون على العودة إلى شوارع البيضاء قبل التوجه إلى مراكش
رغم أن مسيرتهم الأخيرة شهدت مواجهات مع قوات الأمن، وهو ما خلف إصابة عشرات المشاركين بجروح متفاوتة جراء التدخل الأمني، بدعوى أنها مسيرة غير مرخصة، قرر خريجو البرنامج الحكومي ''10 آلاف إطار تربوي''

شوف تيفي: يونس أباعلي

رغم أن مسيرتهم الأخيرة شهدت مواجهات مع قوات الأمن، وهو ما خلف إصابة عشرات المشاركين بجروح متفاوتة جراء التدخل الأمني، بدعوى أنها مسيرة غير مرخصة، قرر خريجو البرنامج الحكومي "10 آلاف إطار تربوي" العودة من جديد إلى شوارع الدارالبيضاء، عبر برنامج أكثر تصعيدا يسعون من خلاله تأكيدهم رفض التوظيف بالتعاقد والعمل على إلحاقهم بالمؤسسات التعليمية العمومية.

وينتظر أن ينظم الخريجون، بحسب "البرنامج النضالي الحادي عشر للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار"، مسيرة احتجاجية أخرى بمدينة البيضاء يوم السبت المقبل (الساعة 16:00 مساء). وفي خطوة تصعيدية، ضربوا موعدا لتنظيم مسيرة أخرى يوم السبت 28 أكتوبر 2016 بمدينة مراكش، التي تستعد على قدم وساق لتنظيم مؤتمر المناخ "كوب22". وأوضح المحتجون أن ساحة جامع الفنا بمراكش ستكون على موعد مع اعتصام يومي الأحد والاثنين، قابل للتمديد "في حالة استمرار الجهات المعنية في نهج سياسة التجاهل والإقصاء"، كما جاء في بلاغ لجنة الإعلام والتواصل للمجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي اعتصام مسيرة احتجاجية كوب22 مراكش الدارالبيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة | بوليتيك

الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة

في ماركوتينغ سياسي جديد.. بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس.. وها علاش؟ | بوليتيك

في ''ماركوتينغ'' سياسي جديد.. ''بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس''.. وها علاش؟

حزب عرشان يؤكد مساندته لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة | بوليتيك

حزب عرشان يؤكد مساندته لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة

مولودة جديدة ببيت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران | بوليتيك

مولودة جديدة ببيت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عرشان يعلن المساندة النقدية لبن كيران | خارج البلاطو
منذ 27 دقيقة

عرشان يعلن ''المساندة النقدية'' لبن كيران

خبر اليوم.. كواليس و طرائف استقبال بنكيران للأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في إطار تشكيل الحكومة | خبر اليوم

خبر اليوم.. كواليس و طرائف استقبال بنكيران للأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في إطار تشكيل الحكومة

ساجد بعد استقباله من طرف بنكيران:حنا كنتسناو الهندسة الحكومية ديال رئيس الحكومة و متفائلين بدخولنا الحكومة بعد اصطفافنا فالمعارضة لمدة 20 عام | خارج البلاطو

ساجد بعد استقباله من طرف بنكيران:حنا كنتسناو الهندسة الحكومية ديال رئيس الحكومة و متفائلين بدخولنا الحكومة بعد اصطفافنا فالمعارضة لمدة 20 عام

بالفيديو.. قناة جزائرية : البرلمان المغربي تحول الى مجلس للعائلات و القرابات | قنوات أخرى

بالفيديو.. قناة جزائرية : ''البرلمان المغربي تحول الى مجلس للعائلات و القرابات''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أبرز نجوم العالم يحلون بمراكش وها علاش؟ | ثقافة و فنون
منذ 30 دقيقة

أبرز نجوم العالم يحلون بمراكش وها علاش؟

الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة | بوليتيك

الأمانة العامة للبيجيدي تعقد إجتماعا عاجلا بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة صابرين بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

مرتضى منصور مهددًا خالد يوسف بلاش أنا لأن صورك وفديوهاتك مع سمية الخشاب معايا‎ | بووز

مرتضى منصور مهددًا خالد يوسف بلاش أنا لأن صورك وفديوهاتك مع سمية الخشاب معايا‎

﻿ ﻿
اليوم 16:06 GMT

عاجل: توقيف مشتبه به آخر في قتل الطالبة ''صابرين'' بعد رميها من الطابق الرابع بالبيضاء

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.