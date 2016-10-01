يا ربي السلامة.. سيارتان تصدمان سيدة نواحي البيضاء وهذه هي التفاصيل

علمت شوف تيفي أن سيدة في عقدها الثالث تعرضت لحادثة سير خطيرة بمديونة وعلى مقربة من مطرح النفايات أمس الثلاثاء، حيث صدمتها سيارة خفيفة عندما كانت تقطع الطريق.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن سيدة في عقدها الثالث تعرضت لحادثة سير خطيرة بمديونة وعلى مقربة من مطرح النفايات أمس الثلاثاء، حيث صدمتها سيارة خفيفة عندما كانت تقطع الطريق.

وحسب مصدر من عين المكان ،من سوء حظ السيدة صدمتها سيارة أخرى قادمة في الاتجاه الآخر ولاذت بالفرار الشيء الذي نتج عنه تشويه وجه الضحية مما جعلها تفارق الحياة، حيث هرع إلى عين المكان رجال الدرك والسلطات المحلية والوقاية المدنية.

جدير بالذكر أن منطقة سطات عرفت هي الأخرى حادثة سير مميتة وفاجعة هزت المدينة خلفت مقتل 5 أشخاص، حيث مازالت الطرق تحصد مزيدا من الأرواح لأسباب متعددة.