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في ''ماركوتينغ'' سياسي جديد.. ''بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس''.. وها علاش؟
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 15:28 في ماركوتينغ سياسي جديد.. بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس.. وها علاش؟ | بوليتيك
في ''ماركوتينغ'' سياسي جديد.. ''بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس''.. وها علاش؟
تروج صورة لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، وهو جالس إلى جانب بعض المسافرين في المطار، يبدو من خلالها في كامل أناقته، بلباسه الرسمي، استعدادا للقيام بالحملة الانتخابية لحزبه قبل محطة 7

شوف تيفي

تروج صورة لرئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، وهو جالس إلى جانب بعض المسافرين في المطار، يبدو من خلالها في كامل أناقته، بلباسه الرسمي، استعدادا للقيام بالحملة الانتخابية لحزبه قبل محطة 7 أكتوبر.

وكان بإمكان بنكيران، باعتباره رئيسا الحكومة (المنتهية ولايتها)، أن يتوجه إلى القاعة الشرفية للمطار، بالنظر إلى وضعه الاعتباري في الساحة السياسية، لكنه يفضل كما يبدو، التماهي مع العامة.. علاش هاذ الشي كامل؟

يدرك بنكيران جيدا أن التوجه للقاعة الشرفية للمطار والانتظار في وضع مريح، لن يفيده في شيء، ولا يُبرز صورته كرئيس حكومة قريب من العامة، وهي الصور التي كان لها مفعول السحر في استحقاقات 2011 و2016.. لذلك، يفضل أن يذوب وسط الناس، كنوع من "الماركوتينغ" الذي يضفي على السياسي طابع البساطة، وله في ذلك أيضا مآرب أخرى.

هذا السلوك ليس بجديد في أسلوب بنكيران، فقد رأيناه خلال الجمعة الماضية وهو يجلس على "الطروطوار" بجانب مسجد الحي في حي الليمون لأداء صلاة الجمعة، رغم أن الجامع لا يبعد عن مقر حزبه إلا بأمتار معدودة، أي أنه كان بإمكانه أن يتواجد في الصفوف الأولى وحصد الحسنات، لكنه يدرك أن في هذه الصفوف لا يوجد بورطابل ولا كاميرا حتى تقتنص صورا له كـ"زعيم سياسي عادي".

كما يتجلى هذا السلوك في تركه للفيلا بحي الأميرات بالرباط التي وُضعت رهن إشارته، والإصرار على الإقامة في فيلا زوجته، حتى يقول للناس: "متبدلتش.. راني باقي ساكن مع مراتي فالدار ديالها"..

المهم، السي بنكيران كيعرف كيفاش يروَّج للصورة ديالو.. تماما كما مثله الأعلى طيب رجب أردوغان، الزعيم التركي الذي حكم شعبا بأكمله من خلال ألبوم صوره غير الرسمي.

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في ماركوتينغ سياسي جديد.. بنكيران كيتسنى الطيارة فالمطار بحالو بحال الناس.. وها علاش؟

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