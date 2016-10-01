حزب عرشان يؤكد مساندته لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة المقبلة

بعد اجتماع قصير، أكد عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أنه يساند بنكيران في مشاورته التي يجريها حاليا لتشكيل الحكومة بغض النظر عن الأحزاب السياسية التي ستكون

شوف تيفي

بعد اجتماع قصير، أكد عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أنه يساند بنكيران في مشاورته التي يجريها حاليا لتشكيل الحكومة بغض النظر عن الأحزاب السياسية التي ستكون مشاركة فيها.

وشدد نجل الكوميسير عرشان، على أن "حزب النخلة سيكون رهن إشارة رئيس الحكومة، سواء شاركنا معه فيها أم لم نشارك فيها".

ويعتبر هذا اللقاء هو الثاني هذا اليوم ، بعد استقبال بنكيران لمحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، الذي أكد أنه سيشاور حزب التجمع الوطني للأحرار حول مشاركته في الحكومة المقبلة.