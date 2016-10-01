عاجل: حقائق جديدة حول جريمة قتل ''صابرين''..الصديقة المقربة من الضحية تعترف بمشاركتها الجريمة مع الطالب المعتقل و هذه التفاصيل

في تطورات جديدة ومثيرة حول مقتل الطالبة صابرين بالدار البيضاء في ظروف غامضة، علمت ''شوف تيفي'' أن الصديقة المقربة من الضحية اعترفت أمام الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي بمشاركتها الجريمة رفقة

شوف تيفي

في تطورات جديدة ومثيرة حول مقتل الطالبة صابرين بالدار البيضاء في ظروف غامضة، علمت "شوف تيفي" أن الصديقة المقربة من الضحية اعترفت أمام الشرطة القضائية بعين السبع الحي المحمدي بمشاركتها الجريمة رفقة الطالب مهدي المعتقل.

وحسب مصادر قريبة من التحقيقات تم إلقاء القبض على "نجاة" بعد شكوك حامت حول تورطها في الجريمة التي هزت الدار البيضاء يوم الأحد الماضي.

و كانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، بتنسيق مع الفرقة الجنائية الولائية أوقف في وقت يوم الثلاثاء، طالب جامعي للاشتباه في تورطه في التسبب عمدا في سقوط فتاة من الطابق الرابع لإحدى العمارات، مما تسبب في وفاتها أثناء نقلها إلى المستشفى.