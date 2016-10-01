مولودة جديدة ببيت رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران

كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن نجله رضوان رُزق صباح اليوم الأربعاء بمولودة جديدة.

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كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن نجله رضوان رُزق صباح اليوم الأربعاء بمولودة جديدة.

وأضاف ذات المصادر، ان بن كيران ،زار زوجة إبنه رضوان في أحد المصحات الخاصة صبيحة اليوم الأربعاء.

هذا، وسبق لبن كيران أن ظهر في صور عديدة وهو يلاعب أطفالا في أكثر من مناسبة، كما أنه عبر في لقاءات عدة عن حبه وتعلقه الشديد بأحفاده.