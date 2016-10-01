أول دعوى قضائية ضد السفارة المغربية بالسعودية بعد الخطاب الملكي الأخير ترفعها لمياء معتمد ''ضحية السواعدة''

علمت ''شوف تيفي''، أن الشابة لمياء معتمد التي تفجرت قضيتها شهر شتنبر الماضي من داخل السجون السعودية قررت وبعد الخطاب الملكي الأخير حول تقريب الإدارة من المواطن داخل وخارج المغرب(قررت) رفع دعوى قضائية

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أن الشابة لمياء معتمد التي تفجرت قضيتها شهر شتنبر الماضي من داخل السجون السعودية قررت وبعد الخطاب الملكي الأخير حول تقريب الإدارة من المواطن داخل وخارج المغرب(قررت) رفع دعوى قضائية ضد السفارة المغربية بالسعودية.

و أكدت لمياء التي خرجت مؤخرا من اكتئاب حاد لازمها بعد عودتها لبلدها بعد تدخل ملكي، أن السفارة المغربية في السعودية لم تستقبلها، ولم تعاملها كمواطنة مغربية بعدما طلبت المساعدة.

وكان الملك محمد السادس قد تفاعل بشكل كبير مع قضية "لمياء معتمد «، التي وجهت نداء مؤثرا من وسط سجون المملكة بعدما تم إدخالها بالقوة بسبب زوجها الذي اتهمها بالفساد و السرقة.