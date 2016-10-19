بالوثيقة : إحتقان بجامعة إبن زهر بأكادير بسبب خروقات في مباراة للتوظيف

أكد أستاذ مؤهل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير ''هشام مفتاح''، في شكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، وجود خروقات في مسطرة

شوف تيفي



أكد أستاذ مؤهل بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية التابعة لجامعة إبن زهر بأكادير "هشام مفتاح"، في شكاية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي، وجود خروقات في مسطرة الإستدعاء للمباراة وباللجنة المشرفة عليها التي ضمت ثلاثة أساتذة من تخصصات مختلفة عن المطلوب.

وحسب منطوق وثائق تتوفر عليها "شوف تيفي" فإن اللجنة التي أشرفت على المباراة ضمت أستاذين من المؤسسة مختصين على التوالي في "Automatique" و"Automatisme"، فيما ضمت أستاذا ثالثا من كلية العلوم بجامعة ابن زهر، في حين أن التخصص المتبارى حوله هو "الميكانيك والطاقة".

وحسب شكاية موجهة إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر لحسن الداودي، تحت موضوع "الطعن في اللجنة المشرفة على المباراة" فإن القانون ينص على أن "تتألف لجنة مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين من 5 أعضاء رسميين كلهم أساتذة للتعليم العالي ينتمون لميدان المناصب المتبارى في شأنها، عضوين منهم غير تابعين للمؤسسة المعنية ويضاف إلى لجنة المباراة عضوين احتياطيين أحدهما غير تابع للمؤسسة ولا يحضران أشغال اللجنة إلا إذا عاق عضو رسمي عائق أو تبين أن أحد أعضائها كان ضمن لجنة مناقشة شهادة دكتوراه احد المترشحين للمباراة أو مشرفا عليها".

وإشتكى مفتاح من إقصائه من مباراة التعيين في منصب أستاذ التعليم العالي مساعد، بالرغم من كونه أستاذا مؤهلا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية في تخصصEnergétique option)" : Mécanique des Fluides)"، دون وجود أي مانع قانوني، محملا إدارة المؤسسة المسؤولية، معتبرا أن ما تعرض له يتناقض مع القانون المنظم في مادته الخامسة، مما "يدعو للريبة والشك في نزاهة هذه المباراة".

وتأتي شكاية هشام مفتاح لوزير التعليم العالي في ظل إحتقان شديد بكليات جامعة إبن زهر، وصل بعضها للقضاء الإداري للطعن في قرارات المسؤولين بالكليات، وفضيحة إعتقال موظف بتزوير النقط، وتأخر الأشغال في بعض المؤسسات الجديدة التابعة لجامعة أكادير التي تغطي ثلاث جهات.

هذا، وكشف مصدر نقابي أن جامعة إبن زهر ضحية للتحالفات الحزبية في النسخة الحكومية السابقة، حيث أن رئيس الحكومة نفسه توصل برسالة من أساتذة ينتمون لحزبه حول خروقات بالجامعة، لكنه لم يستطع فتح تحقيق في الشكاية، نظرا لإنتماء مسؤولي الجامعة سياسيا بحزب بالحكومة السابقة.