خطير.. أم تُعذب ابنتها ذات الأربع سنوات حتى الموت بمساعدة عشيقها

أقامت شابة تبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة على قتل ابنتها ذات الأربع سنوات بعد أن كشفت التحريات الأولية تعرض الطفلة للتعذيب.

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أقامت شابة تبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة على قتل ابنتها ذات الأربع سنوات بعد أن كشفت التحريات الأولية تعرض الطفلة للتعذيب.

و حسب ما أوردته يومية المساء غي عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن الطفلة ولدت نتيجة علاقة غير شرعية٬ وإن الأم وعشيقها ساهما معا في تعذيبها.



و قد قامت المصالح الأمنية بأيت ملول بداية هذا الأسبوع، باعتقال الأم حيث تم فتح تحقيق معها على خلفية النازلة كما تم اعتقال العشيق الذي يبلغ من العمر واحدا وثلاثين سنة ووجهت إليه تهمة المشاركة في العملية.



فيما تم ايداع جثة الطفلة في مستودع الأموات من أجل عرضها على الطب الشرعي بعد أن تمت معاينة اثار التعذيب بمناطق مختلفة من جسدها.