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بالفيديو.. العوني يكشف لـ''شوف تيفي'' التفاصيل الكاملة للقطار الذي ضرب حمارا بمحطة الصخيرات
بتاريــخ : 19 أكتوبر 2016 / 13:02 بالفيديو.. العوني يكشف لـشوف تيفي التفاصيل الكاملة للقطار الذي ضرب حمارا بمحطة الصخيرات | حوادث و حقوق
بالفيديو.. العوني يكشف لـ''شوف تيفي'' التفاصيل الكاملة للقطار الذي ضرب حمارا بمحطة الصخيرات
كشف الصحافي محمد العوني لـ''شوف تيفي'' التفاصيل الكاملة عن اصطدام القطار السريع القادم من الرباط إلى محطة ميناء-الدار البيضاء، بحمار كان مستلقيا على السكة الحديدة بالقرب من محطة الصخيرات ما جعل

"شوف تيفي": زينب نمروك

كشف الصحافي محمد العوني لـ"شوف تيفي" التفاصيل الكاملة عن اصطدام القطار السريع القادم من الرباط إلى محطة ميناء-الدار البيضاء، بحمار كان مستلقيا على السكة الحديدة بالقرب من محطة الصخيرات ما جعل القطار يميل، ويتوقف.

وقال العوني في اتصال له مع "شوف تيفي" ،اليوم الأربعاء،إن المسافرين الذيم كانوا على متن هذا القطار عاشوا نوعا من الخوف و الفزع بعد هذا الحادث ما جعلهم يتساءلون عن سبب الواقعة التي عرفت توقف القطار عن الحركة لأزيد من 20 دقيقة.

وأكد العوني أنه أطلق على الحادثة عنوان "حمار ضرب قطارا"، بعد أن توقف القطار بفعل اصطدامه مع الحمار، وانتقل المسافرين إلى قطار آخر متجه إلى مدينة مراكش.

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شوف تيفي حمار سكك حديدية العوني القطار الرباط زينب نمروك الدار البيضاء

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