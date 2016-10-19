خبر سار للمغاربة..''الويفي'' في محطات القطار

شوف تيفي
علمت "شوف تيفي"، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، سيربط أكبر محطاته بخدمة "الويفي".
و سيكون ، حسب ذات المصدر، بإمكان المسافرين أن يستفيدوا من الويفي بالمجان في المحطات الكبرى بالمملكة.
وللاستفادة من هذه الخدمة المجانية، المتاحة يقدم المكتب، استمارة للمسافرين من أجل تطبيق الأنترنيت تلقائيا.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المبادرات التي يطلقها المكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف توفير و ضمان سفر مريح للمسافرين.
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