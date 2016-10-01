ساجد: ننتظر إنهاء بنكيران لاجتماعاته لكن لابد أن نتشاور مع الأحرار

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لم يوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، موقف حزبه من المشاركة في الحكومة، مؤكدا أن حزبه سينتظر إنهاء بنكيران لاجتماعاته.
وقائل ساجد بعد اجتماعه مع بنكيران: "لبينا دعوة عبد الإله بنكيران، إلا أننا وكما يعلم الجميع دخلنا في تحالف برلماني مع حزب التجمع الوطني للأحرار، لذلك سنتشاور معهم".
وفي سؤال حول عدم انتظار انعقاد مؤتمر حزب الأحرار، أكد ساجد أن اجتماعه مع بنكيران لم يكن للتفاوض، معتبرا أن بنكيران متفائل بخصوص مشاروراته حول تشكيل الحكومة.
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