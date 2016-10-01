صادم : ''القراعي والكيسان '' بدورة المجلس الجماعي بمديونة و هذا عدد الإصابات

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، إن الدورة العادية للمجلس الجماعي للمجاطية أولاد الطالب بإقلم مديونة تحولت يوم أمس الثلاثاء، إلى حلبة صراع وتراشق بالقنينات المائية والكؤوس الزجاجية ومشاداة كلامية بين

شوف تيفي

قالت مصادر مطلعة لشوف تيفي، إن الدورة العادية للمجلس الجماعي للمجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة تحولت يوم أمس الثلاثاء، إلى حلبة صراع وتراشق بالقنينات المائية والكؤوس الزجاجية ومشاداة كلامية بين أعضاء منتمين للمعارضة وآخرين من الأغلبية المسيرة للمجلس.

وأضافت ذات المصادر، أنه منذ بداية الجلسة كانت علامات الغضب بادية على المستشارين الجماعيين سواء المنتمين للمعارضة أو الأغلبية، حيث بمجرد ذكر نقطة في أشغال الدورة تتعلق بالزيادة في الميزانية المخصصة للبنزين لسيارات الجماعة، حتى إرتفعت الأصوات من داخل المجلس والإتهامات المتبادلة بين الطرفين إنتهت بالتراشق بقنينات الماء والكؤوس خلفت إصابات أخطرها جروح في الرأس والوجه لمستشار إستدعت دخوله المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية قبل المغادرة.

وأوضحت مصادر قريبة من مستشارين جماعيين بالجماعة القروية، أن المستشار الجماعي المجروح بواسطة الكأس هو الذي قام بوضع شكاية لذي الدرك الملكي بالمنطقة، حيث فتح الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الواقعة عبر الإستماع للمستشارين الجماعيين والشهود تضيف ذات المصادر.





