خطير.. بعد يومين..هذا ما وقع للمسن الذي مارس الجنس مع زجاجة فارغة و بعدها تَم بَتْرُ عضوه التناسلي

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل المسن الذي مارس الجنس مع زجاجة فارغة وتم بعدها بتر عضوه التناسلي دخل في غيوبة لمدة يومين لن يستفق منها.

شوف تيفي: وكالات



كشفت وسائل إعلام فرنسية أن الرجل المسن الذي مارس الجنس مع زجاجة فارغة وتم بعدها بتر عضوه التناسلي دخل في غيوبة لمدة يومين لن يستفق منها.

وقال الطبيب الذي أشرف على العملية إن المسن دخل في كومة بسبب أعراض العملية التي لم يتحملها جسمه كونه يبلغ من العمر 50 سنة، مضيفا أن هذه الحالة نادرة لكنها ليست الأولى، مفسرا الواقعة بأن المريض كان يحاول إرضاء نفسه جنسياً بشكل ذاتى، فقرر ممارسة الجنس مع زجاجة ذات رقبة ضيقة ومع إصراره على تلك الممارسة انتفخت الأوعية الدموية واحتبس عضوه بداخل الزجاجة وتورم حتى أصبح أسود اللون نتيجة تجلط الدماء



هذا و كانت المصالح الطبية مجبرة على بتر العضو الذكري للفرنسي بعدما علق داخل الزجاجة الفارغة.