خبر هام للتلاميذ والأساتذة.. هذا هو موعد إجراء الامتحانات

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن موعد إجراء الامتحانات المدرسية برسم السنة الدراسية 2017-2016 ستجرى بمختلف مكوناتها وفي جميع الأسلاك التعليمية، وفق المواعد التالية :

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كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن موعد إجراء الامتحانات المدرسية برسم السنة الدراسية 2017-2016 ستجرى بمختلف مكوناتها وفي جميع الأسلاك التعليمية، وفق المواعد التالية :

التعليم الابتدائي :

يجرى الامتحان الموحد المحلي لنيل شهادة الدروس الابتدائية ابتداء من يوم 23 يناير 2017، فيما ستجرى اختبارات الامتحان الموحد الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية في الفترة الصباحية ليومين متتاليين، وذلك ابتداء من يوم 20 يونيه 2017..

التعليم الثانوي الإعدادي :

يجرى الامتحان الكتابي الموحد المحلي ابتداء من 23 يناير 2017، فيما يجرى الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للنصف الأول من السنة الدراسية الخاص بالمترشحين الأحرار، خلال النصف الثاني من شهر يناير 2017.

أما الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للممدرسين والأحرار، فسيجرى ابتداء من تاريخ 15 يونيه 2017.

الامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا :

ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لشهادة البكالوريا أيام 06، 07 و08 يونيو 2017 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 11، 12 و13 يوليوز 2017.

و بالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك البكالوريا:

ستجرى اختبارات الدورة العادية يومي 02 و03 يونيه 2017 بالنسبة لجميع الشعب، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية يومي 07 و08 يوليوز 2017.

هذا، وسيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 22 يونيو 2017، ونتائج الدورة الاستدراكية من ذات الامتحان يوم 21 يوليوز 2017.

وتجدر الإشارة، أن الإعداد الجماعي لاجتياز الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا سيتم ابتداء من 30 ماي 2017، كما تخصص الفترة ما بين 01 و08 يوليوز 2017 للإعداد الجماعي لاجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا